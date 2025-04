Saranno completati entro il mese di aprile i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dei locali che ospiteranno il nuovo infopoint cittadino a Porta di Ponte.

La struttura è stata consegnata al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi dal Comune di Agrigento, che ne è il possessore, a metà marzo scorso. I lavori sono realizzati dall’ente regionale in convenzione con il Municipio con l’utilizzo delle somme provenienti dai ticket di ingresso alle aree archeologiche e che per legge devono essere riconosciute ai comuni in cui queste ricadono.

Gli interventi consentiranno il recupero del bene, in parte abbandonato da tempo, doteranno lo stesso di due servizi igienici e potranno restituire alla collettività una struttura che fornirà un servizio di infopoint turistico fino a fine anno attraverso la società Coopculture cui il Parco ha affidato la gestione.

Entro l’estate saranno terminati inoltre i lavori di realizzazione dei nuovi bagni pubblici di piazzale Fratelli Rosselli, anche questi realizzati dal Parco in convenzione con il Comune.