Un bambino di 6 anni e mezzo è caduto accidentalmente in una cisterna vuota nell’edificio dove abita la nonna, a Castelvetrano (Trapani), in via Garibaldi. Il piccolo ha spostato la copertura precaria della cisterna, profonda circa 5 metri, ed è caduto.

I vigili del fuoco di Castelvetrano si sono calati nella cisterna e hanno messo in salvo il bambino, che sta bene. E’ intervenuto anche il 118. Fortunatamente, il bambino non avrebbe subito conseguenze gravi. I sanitari lo hanno comunque trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito.