L’Esecutivo di Campobello di Licata, con deliberazione di Giunta Municipale, ha deliberato l’atto di l’indirizzo per la predisposizione dello schema di regolamento sulla collaborazione tra cittadinanza e Amministrazione comunale, per la cura, gestione condivisa, ordine e rigenerazione dei beni comuni urbani, da sottoporre all’esame del consiglio comunale.

L’atto comprende – fra l’altro – la disponibilita’ di beni, attivita’ di progettazione, assistenza e realizzazione di eventi ed iniziative, nonche’ restauro e riqualificazione di beni. Il provvedimento non comporta riflessi sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente.

Giovanni Blanda