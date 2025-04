Molti malati di Covid-19 hanno dovuto essere ricoverati in ospedale a causa del decorso grave della malattia e hanno continuato ad accusare sintomi, che oggi chiamiamo Long-Covid. Anche se i pazienti sembrano sentirsi meglio molti mesi dopo, dopo tre anni i sintomi che si pensava fossero stati ampiamente superati, in particolare il cosiddetto PEM (malessere post-sforzo), possono nuovamente intensificarsi. Questa è la conclusione di uno studio recente. Il periodo difficile della pandemia di coronavirus è finalmente finito, almeno per la maggior parte di noi. Mentre per la maggior parte dei guariti i sintomi associati all’infezione virale vengono presto dimenticati una volta scomparsi, ci sono anche persone colpite che soffrono degli effetti a lungo termine della malattia. Soffrono di Long Covid (anche: Post Covid), una malattia che non è stata ancora del tutto studiata e che si accompagna a diversi sintomi angoscianti. Nuovi dati mostrano che la PEM, un effetto collaterale particolarmente grave del Long-Covid, può manifestarsi con maggiore frequenza anche tre anni dopo la prima grave infezione da Covid-19. Circa un anno fa, il medico Dr. ha riferito in un’intervista a FITBOOK. medico Michael Feld, che si occupa intensamente di questo argomento, parla delle numerose persone colpite dal Covid-19 che “giacciono completamente indifese nei letti tedeschi”. In questo articolo ha anche spiegato i vari gravi effetti collaterali della malattia. Uno dei più importanti è il malessere post-sforzo, o PEM in breve. Si tratta di un sintomo tipico della sindrome da stanchezza, che si accompagna a un esaurimento marcato e persistente dopo il minimo sforzo fisico o mentale. Di conseguenza, le persone colpite sperimentano spesso un peggioramento del loro benessere fisico e mentale che dura per giorni. Il presente studio ha affrontato la questione dell’esito a lungo termine dei pazienti che hanno dovuto essere ricoverati in ospedale a causa di un decorso molto grave della loro infezione dal cosiddetto coronavirus. L’obiettivo era valutare gli esiti sulla salute fino a tre anni dopo la dimissione dall’ospedale, con particolare riguardo ai sintomi della PEM. Si è trattato di uno studio di coorte prospettico e multicentrico. Ciò significa che il gruppo di persone selezionato è stato osservato in modo prospettico in diverse località per un determinato periodo di tempo. I soggetti sono stati ricoverati in uno dei sette ospedali olandesi tra il 2020 e il 2021 a causa della loro malattia COVID-19. Nell’ambito del cosiddetto studio CO-FLOW, è stato chiesto loro di esprimere opinioni sul loro stato di salute 3, 6, 12, 24 e 36 mesi dopo le dimissioni dall’ospedale. I dati raccolti fino a maggio 2024 includevano le valutazioni dei partecipanti sul loro stato di recupero, sui sintomi rimanenti (ad esempio, affaticamento), sul benessere psicologico e sulle prestazioni cognitive. Com’era la loro partecipazione alla vita? Sono riusciti a lavorare di nuovo? E, cosa più importante: sentivano ancora qualcosa del PEM? Dei 344 pazienti originali, 299 hanno completato il follow-up di 3 anni. Tra questi, il tasso di guarigione completa dal Covid-19 è aumentato dal 12% dopo 3 mesi al 24% dopo 3 anni. Sebbene alcuni dei sintomi legati al Covid di lunga data siano migliorati, come la precedente limitazione delle prestazioni fisiche, l’affaticamento e la debolezza muscolare, altri disturbi sono persistiti, in particolare il deterioramento cognitivo, alcuni dei quali sono addirittura peggiorati. Dopo 3 anni si sono verificati diversi peggioramenti, anche per quanto riguarda il PEM esaminato. Nel 36 percento dei soggetti, i sintomi della PEM sono peggiorati. Dopo aver valutato i dati, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i ricercatori sono riusciti a definire il genere femminile e le malattie polmonari preesistenti come fattori di rischio. Anche i soggetti che erano fisicamente inattivi prima di contrarre il Covid-19 e quelli che hanno dovuto sottoporsi a cure intensive durante l’infezione virale sono risultati più suscettibili alla PEM a lungo termine.