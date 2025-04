Conformemente alle direttive dell’ARAN, anche nelle sedi lavorative della Prefettura e

della Questura di Agrigento si sono svolte nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025 le elezioni per il

rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria – RSU del personale del Comparto Funzioni

Centrali – dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

L’ultima tornata elettorale per il rinnovo delle RSU sull’onda di una crescita dei consensi

sul piano nazionale, vede una significativa affermazione dell’USB P.I. Infatti, la straordinaria

adesione registrata testimonia la voglia di partecipazione attiva e consapevole dei numerosissimi

candidati che hanno scelto di mettersi in gioco al fianco dell’USB P.I. per rappresentare le pressanti

istanze del lavoro nella Pubblica Amministrazione. Un dato importante che riflette la giovane sigla

sindacale dall’organizzazione viva, presente e che speditamente tende a radicarsi nei territori e nei

luoghi di lavoro.

Anche in Sicilia la sigla sindacale USB P.I. si attesta sul favorevole trend nazionale

cogliendo dei risultati che rendono più esplicito il processo di crescita, come avvenuto ad

Agrigento, ove i candidati hanno affrontato una difficile campagna elettorale, impegnandosi con

correttezza e lealtà. A tal proposito, sono stati eletti rispettivamente in Prefettura: Irene Mamo e

in Questura: Angelo Antonio Leone, i quali in sinergia con la pattuglia degli iscritti e

simpatizzanti dell’USB P.I. nelle rispettive liste si sono spesi per raggiungere l’inedito e

soddisfacente risultato elettorale.

“Un sincero ringraziamento e gratitudine è indirizzato al coordinamento dei validissimi

dirigenti locali, a tutte le colleghe e colleghi che hanno scelto di supportare la nostra competizione

elettorale contribuendo de facto a rafforzare i valori della partecipazione e della democrazia nei

luoghi di lavoro. La USB P.I. Interno cresce perché ascolta, agisce e sta sempre dalla parte dei

lavoratori. Continueremo così con costante impegno, autentica passione e la volontà di contribuire

alla costruzione di un mondo lavorativo e professionale, dignitoso e umano. Grazie per la fiducia,

avanti insieme per il prossimo triennio” – dichiara il Coordinatore Nazionale dell’USB P.I. Interno

Bruno Stirparo.

