Dal 25 al 27 aprile 2025, Sant’Angelo Muxaro (AG) torna a festeggiare uno dei suoi simboli

più autentici: l’asparago selvatico. Tre giorni intensi di escursioni, degustazioni, musica,

convegni e laboratori esperienziali per la seconda edizione della Sagra dell’Asparago

Selvatico Sicano, un evento che coniuga tradizione e innovazione, natura e comunità.

Un ricco programma animerà il territorio: escursioni in e-bike, trekking tra necropoli e

paesaggi mozzafiato, sup e. Anoe sul fiume Platani, escursioni speleologiche, degustazioni

itineranti, stand gastronomici, laboratori di cucina, animazione per bambini e concerti serali.

Ogni giornata si aprirà con attività all’aria aperta per scoprire il territorio e si concluderà con

musica e sapori locali sotto le stelle.

Tra gli appuntamenti da non perdere:

Venerdì 25 aprile, il taglio del nastro della sagra con l’apertura degli stand e

l’intrattenimento musicale.

Sabato 26, il trekking “Sulle tracce del re sicano Kokalos”

, e-bike, il convegno “I

tesori della nostra terra” e la musica live in piazza con Claudio Calabdretti.

Domenica 27, il laboratorio di cucina “Smile and make pasta” con Alessandra Lauria,

l’incontro con il fornaio e mugnaio Carlo Pedalino, un cooking show dello chef

Montemaggiore, e tanto altro.

Novità e spazio sensibile di questa edizione è il Cortile Olistico, uno spazio a pochi passi

dalla piazza principale, dedicato al benessere e alla consapevolezza. Qui sarà possibile

partecipare a sessioni di yoga e meditazione al Belvedere, pratiche di respiro consapevole

(Buteyko), OM chanting e Kirtan, ju-jitsu dolce, trattamenti di massaggio olistico,

idrocolonterapia, e incontri su naturopatia, dentosofia e canapa terapeutica. In

collaborazione con esperti, terapisti e associazioni del territorio, il cortile sarà anche uno

spazio di discussione e scambio.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile visitare il Museo Archeologico “MuSAM”

,

usufruire del servizio navetta continuo e partecipare alle escursioni in programma.

La Sagra dell’Asparago Selvatico Sicano è organizzata dal Comune di Sant’Angelo Muxaro

con il supporto di Valdi Kam, Visit Sant’Angelo Muxaro, per le escursioni Legambiente

Sicilia, l’Associazione Sicani Outdoor, Elima’s Mood e numerosi partner locali.

Un invito a vivere la Sicilia autentica, quella fatta di sapori veri, storie antiche e incontri

sinceri.