Un altro Borgo siciliano diventa “il più bello d’Italia. E’ Militello Val di Catania a vincere, nel 2025, il contest della trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro.

Il borgo in provincia di Catania, è stato inserito dal 2002 nell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia e fa parte del comprensorio del barocco riconosciuto patrimonio Unesco.

Militello in Val di Catania è conosciuta anche per essere il paese che ha dato i natali al presentatore e personaggio tv Pippo Baudo al quale è stata anche dedicata una delle vie del paese e per l’amicizia personale fra il sindaco Burtone e il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

“E’ una vittoria straordinaria che premia anni di lavoro e dedizione per la valorizzazione del nostro patrimonio – ha detto il sindaco Giovanni Burtone -. Questo primo posto conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire sulla cultura, sul nostro patrimonio Unesco e sulle bellezze naturalistiche come le cascate dell’Oxena. Ci aspettiamo l’arrivo di turisti, viaggiatori, curiosi e investitori interessati a scommettere sul nostro territorio con nuove attività di accoglienza e servizi per i visitatori”.

La vittoria di Militello si aggiunge a quelle di Montalbano Elicona (Messina), Petralia Soprana (Palermo), Gangi (Palermo), Castroreale (Messina), Sambuca di Sicilia (Agrigento)

L’assessore Amata

“È con grande emozione che abbiamo accolto l’elezione di Militello in Val di Catania a Borgo dei borghi 2025. Un risultato straordinario per un Comune che per le sue eccezionali testimonianze di architettura tardo barocca era già stato inserito, assieme ad altre città della Val di Noto, nella lista del patrimonio Unesco” dice l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, commentando la notizia inerente la città del Catanese.

“Si tratta di un territorio – prosegue Amata – che ha saputo cogliere nel tempo la giusta visione per favorire una crescita culturale e turistica che certamente contribuisce ad ottimizzare anche nuove opportunità economiche per le attività locali e per i residenti. Un impegno che si coniuga perfettamente con i contenuti della programmazione dell’assessorato del Turismo, costantemente orientata a sostenere uno sviluppo sostenibile e di qualità sia dell’offerta sia della domanda. Festeggeremo questo risultato portando sempre più avanti azioni di valorizzazione dei territori interni dell’Isola e dei nostri borghi, spesso distanti dai principali flussi turistici”.

L’Anci Sicilia

“Militello in Val di Catania è stato proclamato Borgo più bello d’Italia 2025. Si tratta di un riconoscimento molto importante che premia la bellezza e la storia di un luogo unico, già inserito tra i patrimoni dell’Umanità Unesco, e che rappresenta un esempio di coesione delle istituzioni che hanno lavorato insieme per raggiungere questo importante traguardo cui anche la nostra Associazione ha contribuito invitando tutti i comuni dell’Isola a sostenere la candidatura. I nostri complimenti vanno anche al sindaco Burtone per il contributo dato alla valorizzazione delle bellezze e delle potenzialità di un territorio straordinario” hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia.

“Esprimo i miei più sinceri complimenti alla città di Militello in Val di Catania che ha appena ottenuto il riconoscimento di Borgo dei Borghi 2025. Una vittoria meritata che premia tanti ingredienti del territorio, storia, arte, cultura, paesaggio, tradizioni, gastronomia. Tutti motivi per cui un altro borgo siciliano svetta in cima alla classifica nazionale, confermando la capacità attrattiva del turismo siciliano che sa declinare tanti volti, tutti apprezzati dai tanti visitatori che scelgono sempre di più la nostra Isola, come confermano le attuali vacanze pasquali. Il premio è un’ulteriore opportunità, e un motivo d’orgoglio, per tutta la Sicilia. Sono molto felice per la comunità di Militello cui vanno i miei migliori auguri” è il commento del deputato regionale di Forza Italia Marco Intravaia alla notizia della vittoria di Militello Val di Catania quale Borgo dei Borghi 2025.