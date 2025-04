“La stabilizzazione dei precari Arpa Sicilia è un segnale di attenzione ad un personale qualificato che opera in un comparto strategico. Bene ha fatto Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati a presentare un emendamento in tal senso e che è stato approvato”. Cosi Massimo Dell’Utri coordinatore Noi Moderati Sicilia commentando l’approvazione dell’emendamento al decreto legge sulla pubblica amministrazione che dà il via all’iter di stabilizzazione dei lavoratori precari dell’ARPA Sicilia e che verrà completato entro il 31 dicembre 2026.

“‘E’ stato altresì premiato un lavoro di squadra, a dimostrazione del fatto che quando si uniscono le forze per un giusto obiettivo, i risultati sono garantiti”.