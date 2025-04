Ammonta a oltre 13,8 milioni di euro la somma destinata dalla Regione Siciliana alle borse di studio per i dottorati di ricerca nell’anno accademico 2025-2026. La misura, finanziata con fondi del Programma regionale FSE+ 2021-2017, è contenuta in un decreto pubblicato oggi dall’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale, dedicato agli interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica.

“Negli ultimi due anni, abbiamo stanziato oltre 27,7 milioni di euro per finanziare le borse di studio dei dottorati di ricerca – afferma l’assessore Mimmo Turano – Il decreto pubblicato consente di erogare la seconda tranche di risorse da oltre 13,8 milioni di euro che andrà a finanziare le borse di studio del quarantunesimo ciclo dottorale per l’anno accademico a venire. In questo modo, continuiamo ad investire nelle università e nella ricerca, dando ai nostri laureati meritevoli l’opportunità di acquisire nuove competenze, proseguire la carriera accademica attraverso percorsi di alta formazione, con ricadute positive per il nostro sistema produttivo e il sistema regionale della ricerca”.

“Tra le novità – aggiunge l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale – oltre all’aumento delle risorse per le borse di studio, c’è il finanziamento dei dottorati di interesse nazionale, ossia quei percorsi di ricerca che possono essere realizzati in rete con altri atenei e l’incentivo alla collaborazione tra le università e gli altri enti e organismi, sostenendo le borse di studio di dottorato in co-tutoraggio con gli altri enti di ricerca”.

Le domande di partecipazione alla seconda finestra dell’avviso 15 del 2024 del Programma regionale Sicilia Fse+ 2021-2027 possono essere presentate fino alle ore 23:59 del 3 giugno 2025.