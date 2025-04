Ignoti malviventi sono entrati in azione negli scorsi giorni e hanno tagliato una decina di alberi di ulivo nel terreno di proprietà di un agricoltore di 48 anni a Lucca Sicula. Il danneggiamento è avvenuto in contrada Giacato. A fare la scoperta è stato il coltivatore che ha immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione.

Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa mille euro. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Non è la prima volta che a Lucca Sicula, così come in altri paesi della provincia, si registrano episodi del genere.