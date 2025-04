La grande musica italiana approda alla Live Arena di Agrigento: l’1 agosto Nino D’Angelo salirà sul palco con il suo nuovo tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 – Estate 2025” per una serata imperdibile all’insegna della nostalgia, dell’energia e delle emozioni vere.

Un titolo che è già una dichiarazione d’amore verso un decennio che ha segnato profondamente la carriera dell’artista e l’immaginario collettivo. Il tour celebra infatti gli anni che hanno consacrato Nino D’Angelo come uno dei volti e delle voci più rappresentative della musica popolare italiana: un’epoca fatta di canzoni iconiche, melodie intramontabili e di un pubblico che non ha mai smesso di seguirlo.

Dai grandi successi che lo hanno reso celebre fino ai brani più recenti, il concerto sarà una vera e propria festa musicale tra canzoni che hanno fatto ballare, emozionare e fatto sognare intere generazioni. Brani come “A Discoteca”, simbolo delle notti nelle discoteche italiane degli anni ’80; “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film e ritratto di un amore giovane e leggero; “Maledetto Treno”, una ballata intensa e carica di sentimento. E naturalmente “Napoli”, adottato come inno della squadra azzurra a conferma del legame profondo tra l’artista e la sua città.

L’evento, organizzato da Fondazione Teatro Valle dei Templi e da Giuseppe Rapisarda Management, si terrà alla Live Arena presso lo Sport Village, in contrada Chimento-Mosè, pronta ad accogliere i fan in uno spazio che unisce confort, acustica eccellente e atmosfera magica. Lo spettacolo andrà inoltre ad arricchire ulteriormente il già prestigioso calendario artistico del Festival Il Mito, con i nomi già confermati di Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Fabri Fibra, Umberto Tozzi e Brunori Sas, confermandone la vocazione ad ospitare grandi eventi.