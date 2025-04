Quando il calcio non varca i confini nazionali. L”” Asd Quelli del Venerdì””, formazione di calcio amatoriale di Ravanusa, nel mondo. Diretta da Salvatore “”Totò”” La Marca, il club ravanusano oltrepassa la Manica. La compagine della Rappresentativa “”Italian Friends”” , definita “”un vero e proprio caleidoscopio calcistico amatoriale”, si esibisce in Scozia, a Edimburgo Oggi (Sabato 26 aprile 2025), dove nella capitale scozzese, affronterà le “Old Glories” Heart of Midlothian, squadra che milita nel campionato di Premiership scozzese, fondata nel 1874. Si giocherà allo stadio “Tynecastle Stadium”, dove gli Hearts giocano le loro partite nella massima serie scozzese.

GIOVANNI BLANDA