Nel quadro delle attività di controllo territoriale, finalizzate alla tutela della legalità e alla corretta applicazione delle normative sanitarie e ambientali, i militari della Stazione Carabinieri di Librino, operando secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, hanno svolto un’attività congiunta con i Medici del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Catania, finalizzata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie di una struttura adibita alla custodia di cavalli, ubicata nel quartiere Zia Lisa del capoluogo etneo.

L’intervento, eseguito nell’ambito delle azioni ordinarie di vigilanza a presidio della salute pubblica veterinaria, ha posto l’accento sul rispetto delle disposizioni che regolano la tracciabilità, la registrazione e la corretta detenzione degli equidi. Non viene infatti mai trascurato, in tale contesto operativo, l’aspetto della sicurezza degli animali, elemento essenziale per il benessere degli stessi e per la prevenzione di eventuali criticità sanitarie.

Nel corso dell’attività ispettiva, gli investigatori dell’Arma e i dottori dell’ASP hanno riscontrato la presenza di 4 cavalli all’interno di un’area in parte coperta e in parte scoperta, risultata priva dei requisiti strutturali e funzionali previsti dalla normativa.