Cgil Palermo e Fp Cgil Palermo contro i tagli all’assistenza domiciliare che interverranno a causa della decisione presa dall’Inps di modificare il bando Home Care Premium 2025.

“Siamo vicini ai lavoratori e alle lavoratrici delle cooperative sociali – dichiarano la segretaria Cgil Palermo laura Di martino e il segretario Fp Cgil Palermo Michele Morello – La decisione presa dall’Inps, al quale chiediamo di fare marcia indietro, avrà ripercussioni innanzitutto sul loro lavoro e su quello di tantissime famiglie”.

Il bando, che riguarda tutta Italia, interviene in aiuto alle famiglie in difficoltà, con un Isee inferiore a 15 mila euro, che necessitano di interventi quotidiani, dall’igiene personale all’accompagnamento. Fino al 30 giugno, il bando in questione prevede la figura dell’operatore scio-sanitario, i servizi di sollievo per i caregiver, l’accesso alle strutture extra domiciliari, i servizi di trasporto assistiti rivolti ai pensionati pubblici.

“Stranamente nel nuovo bando, valido dal 1° luglio di quest’anno al 30 giugno 2028, non è prevista più la figura dell’operatore socio-sanitario e quindi tante cooperative, che in alcuni casi svolgevano solo questo servizio, verranno escluse – aggiungono Di Martino e Morello – Chiediamo all’Inps di rivedere il provvedimento e di non rendersi responsabile della cancellazione di prestazioni importantissime, erogate a migliaia di persone, con conseguenze pesanti che ricadranno su centinaia di lavoratori e lavoratrici del settore”.