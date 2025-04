Finanziati Centri sociali. Non ammesso il Comune di Campobello di Licata. Fondi, invece, per i comuni di Naro e Camastra. Questi Centri sociali dovrebbero nascere grazie ad interventi di adeguamento e di ristrutturazione di edifici pubblici e grazie alla fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire a servizi socio-educativi e sociali per i minori. Il finanziamento viene concesso dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. Nella graduatoria sono stati ritenuti ammissibili al finanziamento, con copertura finanziaria, ben 18 progetti.

Il Comune di Camastra ha presentato un progetto per adeguare e attrezzare i locali dell’ex asilo nido per adibirli centro sociale aggregativo diurno con servizi non residenziali in favore dei minori d’età per attività socio educative e ludiche. L’importo ammesso a finanziamento è di euro 750 mila.

Il Comune di Naro, da parte sua, ha presentato un progetto per adeguare e attrezzare i locali dell’ex scuola materna di largo San Secondo per adibirli a centro socio-educativo per minori, famiglie e comunità fragili. L’importo ammesso a finanziamento è di euro 726 mila.

Giovanni Blanda