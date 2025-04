Dietro un finto altruismo si nascondevano intenzioni subdole e malsane. Si sarebbe offerta di accompagnare un’anziana a casa aiutandola a portare la spesa ma era soltanto uno stratagemma per intrufolarsi nell’appartamento e portare via ogni cosa. È accaduto in pieno giorno al Viale della Vittoria, nel cuore della Città dei templi. Una ragazza ha raggirato una ultrasettantenne riuscendo ad arrivare fin dentro l’abitazione.

Poi, sicuramente con la complicità di altri malviventi, hanno svaligiato la casa rubando 10 mila euro tra soldi, gioielli e preziosi. A fare la scoperta è stata l’anziana una volta entrata in camera da letto. La stanza era a soqquadro. Alla donna non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine che, giunte sul posto, hanno avviato le indagini per dare un volto ai ladri.