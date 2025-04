Pensava di averla fatta franca e non essere stata notata da nessuno ma si sbagliava. Una sessantenne agrigentina è stata denunciata per il reato di furto per aver rubato alcuni capi di abbigliamento da un negozio del centro commerciale “Città dei Templi” di Villaseta. A identificare la donna sono stati i poliziotti della sezione Volanti al termine di un’attività investigativa lampo.

La signora era entrata nell’esercizio commerciale facendo finta di guardare l’abbigliamento esposto per poi guadagnare la via d’uscita eludendo controlli e vigilanza. Era riuscita a rubare dei vestiti che aveva nascosta sotto quelli utilizzati e in una borsa. La sessantenne è stata però scoperta e denunciata per furto.