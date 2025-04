Saranno tre giorni di festa, tra il 9 e l’ 11 maggio, “”tra stand, tradizione, sapori autentici, spettacoli, animazione per i più piccoli e tanta musica dal vivo””.

“”Un programma ricchissimo tutto da scoprire, con un protagonista assoluto: il gusto delle specialità gastronomiche tipiche campobellesi cotte al forno””.

Tutti in piazza XX Settembre “”per celebrare insieme i sapori, la cultura e la voglia di stare bene””.

Venerdì 9 Maggio, dalle ore 19, inaugurazione e benedizione della sagra, Festival dei cibi di strada e spettacolo musicale con la band “”Centoquattro””.

Sabato 10 Maggio, dalle ore 10 in poi: apertura stand artigianato e prodotti tipici, “Pittori in piazza”, concorso scolastico “La mamma è come il mare”, degustazione e vendita del “”Piatto Sagra””, concorso “Migliore ‘Mpurnatu e ‘Mpanata”. Ancora: torneo di pallavolo S3 (minivolley); altra sessione di degustazione e vendita; animazione per bambini con “Ohana il tuo spazio libero”; spettacolo con la compagnia “”Joculares””; concerto con *The Real 883 – Tribute Band di Max Pezzali. Domenica 11 Maggio il ‘’clou’ della kermesse, dalle ore 10 e fono alla sera: apertura stand; raduno “Amici in Vespa Ravanusa”; esposizione carretti siciliani a cura dell’Associazione “”Amici del Cavallo””; esibizione gruppo folkloristico I.C. Verga di Canicattì; degustazione e vendita “”Piatto Sagra””; animazione bambini con “Ohana il tuo spazio libero””; musica dal vivo con “”Rosaria Ajello Acoustic Duo””. Nel pomeriggio/sera: consegna di riconoscimenti all’ Avis; premiazione concorso gastronomico; ultima sessione degustazione con chiusura in musica insieme ai “”Circobanda””.

GIOVANNI BLANDA