Ci sarà un seguito in sede civile, dopo l’inizio di un procedimento penale, riguardante la morte di un agrigentino deceduto in ospedale al San Giovanni di Dio di Agrigento che ha fatto scattare la citazione per danni promossa dai familiari del defunto.

Premesso che attualmente è in corso un procedimento penale per la morte dell’uomo che vede indagati alcuni medici ed è stata effettuata l’autopsia, i familiari dell’uomo morto hanno chiesto tramite il loro legale di fiducia, un risarcimento di un milione e mezzo di euro perché ritengono che il decesso del paziente sia avvenuto per colpa dei sanitari.

Di parere diverso è l’Asp di Agrigento che costituendosi in giudizio esclude ogni forma di colpa da parte dei medici stante la relazione pervenuta dalla direzione sanitaria che ha fatto emergere la non responsabilità a carico dei sanitari.