I carabinieri della stazione di Favignana (Trapani) hanno denunciato un isolano di 60 anni per attività di gestione rifiuti non autorizzata. L’uomo è stato sorpreso in località Torretta mentre smaltiva da un autocarro rifiuti edili all’interno di una cava in disuso. I militari, oltre a denunciare il 60enne, hanno anche sequestrato il mezzo.

Analogo intervento è stato effettuato, questa volta dei carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo – Distaccamento di Trapani, a Calatafimi Segesta. In questo caso la denuncia è scattata per un 54enne, bloccato a bordo del proprio autocarro carico di materiale di demolizione risultato privo delle previste autorizzazioni. Anche in questo caso il mezzo è stato sequestrato.