Era ai domiciliari ma girava in auto per la città. I carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 52enne catanese per evasione. Fermato durante un posto di controllo in via Acquicella Porto, l’uomo era su un’auto guidata da un 67enne, che ai militari ha detto sin da subito di aver avuto in passato problemi con la giustizia, circostanza confermata dagli accertamenti nella banca dati delle forze dell’ordine. Il 52enne, invece, si è presentato come incensurato, spiegando di non avere con sé i documenti lasciati a casa, una palazzina nel quartiere San Cristoforo.

Raggiunto lo stabile insieme ai carabinieri, però, l’uomo ha cercato di entrare in una struttura abbandonata e fatiscente adiacente, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. E’ stato, però, immediatamente bloccato dai militari. Posto di fronte all’evidenza, ha ammesso le proprie vere generalità: un 52enne catanese, con trascorsi giudiziari, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Per lui è così scattata la denuncia per evasione.