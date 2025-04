L’Università di Palermo come centro nevralgico di una delle manifestazioni sportive più importanti del territorio: la cittadella universitaria di viale delle Scienze sarà il quartier generale della 109esima edizione della Targa Florio, in programma dall’8 al 10 maggio. Il Museo storico dei motori e dei meccanismi ospiterà i punti focali della manifestazione, a sua volta accompagnata da un fitto calendario di iniziative culturali nell’ambito del programma ‘The Week of the Florio’, che dal 5 al 10 maggio celebrerà non solo la corsa ma anche la storia, l’arte e le tradizioni della Sicilia. Saranno cento gli studenti in campo per la Targa Florio impegnati nelle verifiche tecniche, nelle partenze delle tappe e nella cerimonia di premiazione: la corsa, come da tradizione, prenderà il via a Palermo per poi spostarsi nelle Madonie, mettendo sullo stesso piano percorsi storici e innovativi.

La partnership tra Università e Targa Florio in occasione dell’edizione 2025 è stata presentata questa mattina a Palazzo Steri. “Quest’avvenimento non ha solo un valore sportivo, ma anche culturale e di aggregazione – sottolinea il rettore Massimo Midiri, – L’evento parte dal Museo dei motori, che rappresenta uno dei musei storici per la nostra comunità accademica e raccoglie le collezioni di motori di vario tipo: è previsto anche il coinvolgimento di cento studenti, quindi questa manifestazione avrà per noi una connotazione tutta universitaria; in più c’è un fortissimo legame con il territorio, che ci permetterà di diffondere il nostro brand in posti anche lontani da Palermo”.

Angelo Pizzuto, presidente di Automobile Club Palermo, sottolinea come tale partnership “va avanti da diversi anni, ma finora ha riguardato iniziative sempre un po’ slegate: accanto al supporto logistico alla gara ci saranno una serie di attività importanti per gli studenti come sicurezza stradale, eventi culturali e ricerca sulla Targa Florio. La corsa tornerà poi sulle Madonie, dove tutto è nato e si è sviluppato: ci saranno alcune super classiche, che riportano questa gara nel teatro dove ha vissuto i suoi anni d’oro, ma sono previste anche piccole deviazioni per adattare la gara alla condizione delle strade; cercheremo comunque di mantenerci fedeli sia come date che come percorso”.

Presente a Palazzo Steri anche Totò Riolo, nove volte vincitore della Targa Florio e pronto a scendere nuovamente in pista: “Da pilota cercherò di dare il meglio anche in quest’edizione – racconta, – Proverò nuovamente a centrare la decima vittoria, arrivare in doppia cifra sarebbe davvero un sogno: anche mio figlio Ernesto ormai da qualche anno è presente alla Targa Florio, mentre io sarò alla 31esima partecipazione. La principale novità nella corsa sarà il tragitto Campofelice-Collesano: è una prova molto bella, tecnica e veloce, l’abbiamo voluta inserire anche sotto la spinta delle amministrazioni comunali che hanno voluto essere presenti in quest’edizione”.