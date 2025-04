In merito alla segnalazione dell’associazione “Mareamico” di Agrigento e alla notizia apparsa sugli organi di stampa relativa alla presenza di acqua scura in prossimità del litorale delle Dune, Aica precisa di essere prontamente intervenuta, in regime di reperibilità, per effettuare i necessari controlli sugli impianti gestiti nella zona interessata.

A seguito delle verifiche tecniche eseguite, non è stata riscontrata alcuna anomalia né malfunzionamento delle infrastrutture di competenza.

Aica resta a disposizione delle autorità competenti per ogni ulteriore approfondimento e conferma il costante impegno nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.