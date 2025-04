Notte di fuoco a Ravanusa. Un incendio, la cui causa è ancora da accertare, ha danneggiato la Citrone C3 di proprietà di una casalinga di 37 anni del posto e il Fiat Doblò di un quarantasettenne. Il rogo è avvenuto in via Giuseppe Avarello.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti della zona, svegliati dal fumo e dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al via le indagini dei carabinieri per stabilire le cause dell’incendio.