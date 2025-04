Momenti di tensione al pronto soccorso del Policlinico di Messina, dove una cittadina straniera di 56 anni, è stata arrestata dai carabinieri per avere aggredito una operatrice sanitaria. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna, probabilmente irritata dalla lunga attesa in osservazione, nel manifestare l’intenzione di abbandonare la struttura, avrebbe picchiato un’infermiera in servizio che ha riportato lesioni, medicate sul posto.

L’arresto è stato eseguito in base alle normative che proteggono l’incolumità del personale sanitario e il regolare svolgimento del servizio pubblico. Nell’udienza di convalida, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagata, la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.