L’Associazione Italiana Coltivatori (AIC) annuncia la nomina di Leoluca Pollara a Coordinatore Nazionale del comparto Giovani. Con una solida esperienza nel mondo dell’agricoltura e una forte passione per l’innovazione sostenibile, Pollara si impegna a promuovere iniziative volte a favorire la crescita professionale dei giovani agricoltori, il ricambio generazionale e lo sviluppo di pratiche agricole all’avanguardia.

È un onore assumere questo incarico e poter rappresentare le istanze dei giovani agricoltori italiani – afferma il neo Coordinatore Nazionale Giovani dell’AIC – Il mio obiettivo è rafforzare il dialogo tra le nuove generazioni e le istituzioni, incentivando politiche che sostengano il settore e ne garantiscano la competitività futura, alla luce delle sfide legate all’innovazione tecnologica e a un mercato che deve confrontarsi con le minacce di dazi da parte dell’amministrazione Trump, che speriamo, in base alle ultime notizie, possano essere definitivamente scongiurate”.

La scelta del giovane e dinamico imprenditore vitivinicolo si inserisce nel quadro della strategia promossa da AIC, volta a incoraggiare le nuove generazioni a investire nei lavori della terra, restituendo centralità alla campagna non solo come scelta di vita, ma come terreno fertile per fare impresa e innovare, nel solco degli obiettivi dell’Agenda 2030.

“Il ricambio generazionale è una delle sfide più importanti per l’agricoltura italiana ed europea dichiara Giuseppino Santoianni, presidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori – Sostenere i giovani agricoltori significa investire nel futuro del settore. Con la guida di Leoluca Pollara, il comparto Giovani dell’AIC potrà sviluppare nuove progettualità in grado di rispondere ai numerosi cambiamenti del mercato e alle esigenze di una nuova generazione di imprenditori agricoli”.