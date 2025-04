“Il risultato delle elezioni provinciali in Sicilia conferma il radicamento e la crescita costante di Forza Italia, primo partito a Palermo, Agrigento e Caltanissetta, dove elegge anche il presidente del Libero Consorzio, e protagonista di un ottimo secondo posto a Catania. È la dimostrazione del grande lavoro svolto sui territori e della fiducia che gli amministratori continuano a riporre nel nostro progetto politico. Forza Italia si conferma forza trainante del centrodestra nell’Isola, punto di riferimento per chi crede in una Sicilia autonoma e capace di valorizzare le proprie eccellenze. Significativo anche il risultato complessivo del centrodestra: sommando i voti delle liste della coalizione, si registra un rafforzamento rispetto alle regionali del 2022. È un segnale politico chiaro che ci sprona a proseguire con ancora maggiore determinazione nel percorso di buon governo e attenzione ai bisogni dei siciliani. Ringrazio tutti i candidati del centrodestra, gli eletti e chi ha contribuito a questo successo: insieme continuiamo a costruire una Sicilia più forte e moderna”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.