auto parcheggiate in stalli riservati agli scooter o ai disabili e – addirittura – un’utilitaria lasciata in curva che ha impedito lo spazio di manovra ad un bus di linea. È quanto avvenuto nell’ultimo weekend ad Agrigento dove sono state elevate quasi 100 multe. In sei casi i proprietari hanno lasciato i rispettivi veicoli negli spazi riservati ai disabili: per loro è scattata una multa di 330 euro e la decurtazione di due punti dalla patente.

Nei pressi di piazzale Rosselli, invece, una Fiat Panda è stata parcheggiata in curva all’ingresso del terminal degli autobus impedendo l’ingresso ad un mezzo proveniente da Catania. Il proprietario dell’auto, dopo circa mezz’ora di ricerche, ha spostato la vettura.