L’Esecutivo ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Campobello di Licata e quello di Palma di Montechiaro, per l’utilizzo del personale: all’architetto Salvatore Di Vincenzo è stato affidato l’incarico, sino al mese di dicembre prossimo, per 6 ore settimanali, presso l’Ufficio tecnico comunale, nonché l’ utilizzo dello stesso per ulteriori 12 ore settimanali, sino alla stessa data.

L’ente campobellese ha autorizzato, inoltre, il cosiddetto “”scavalco d’eccedenza”” all’impiegata Rosaria Maria Santalucia, funzionaria ad” “elevata qualificazione” “, profilo professionale” “” Assistente sociale”, in favore del Comune di Siculiana, per 6 ore settimanali, fino al 16 ottobre.

Giovanni Blanda