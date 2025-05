La polizia si Siracusa ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip presso il tribunale per i minorenni di Catania, nei confronti di cinque diciassettenni originari di Siracusa, indagati per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento aggravato in concorso ai danni di un anziano signore.

L’anziano ha raccontato agli agenti che, da circa sei mesi, subiva vessazioni continue da parte di un gruppo di giovani che, quasi ogni notte, si recavano nella sua abitazione, diventata il loro punto di ritrovo. L’atteggiamento del gruppo era sempre più aggressivo e l’uomo non riusciva a opporre resistenza alle continue vessazioni. I ragazzi, infatti, avevano manomesso la porta di ingresso, così da poter accedere alla casa liberamente e negli ultimi mesi avevano più volte ripreso in video l’anziano, che molestavano abbassandogli i pantaloni e rasandogli i capelli a zero con un rasoio elettrico.

Gli indagati avevano anche danneggiato l’abitazione, dando fuoco per puro divertimento ai suoi effetti personali e versando una bottiglia di cloro per le stanze. L’anziano veniva poi deriso, costretto a consumare sostanze stupefacenti fino a stare male e obbligato a dormire su una sedia. In un’occasione i 17enni gli avevano allagato casa e avevano dato fuoco a quattro sacchi dell’immondizia che l’anziano teneva in cucina.