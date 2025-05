“Il Viadotto “Re” rimarrà aperto per tutta l’estate. La chiusura è stata prorogata al 15 settembre 2025”. Lo rende noto il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello.

La decisione a margine di un colloquio che si è svolto questa mattina in Prefettura tra il Prefetto Salvatore Caccamo e il primo cittadino, che ha portato alla decisione di prorogare la chiusura del viadotto al 15 settembre 2025, al fine di non arrecare disagi alla viabilità e garantire una corretta gestione dei flussi di traffico nella stagione estiva, particolarmente intensa per il territorio.