Alla presenza delle massime autorità locali, si svolgerà sabato 03 maggio, con inizio alle ore 10,presso Casa Sanfilippo- Sede Parco Archeologico della Valle dei Templi, la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale “Disegna la legalità”., L’iniziativa viene promossa dalla Camera di Commercio di Agrigento in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ed è rivolta agli studenti delle ultime classi della scuola primaria e secondaria.

Il tema scelto per questa edizione verte su due ambiti di grande attualità quali quello digitale e quello ambientale, fondamentali per una crescita del territorio. Il messaggio che si vuole trasferire alle studentesse e agli studenti coinvolti è quello che senza cultura non c’è legalità.

Di seguito l’elenco dei vincitori classificati

SCUOLA PRIMARIA: Istituto Santo Calì – Linguaglossa (CT) – Classe IV B (Plesso Pietro Scuderi), Istituto Comprensivo Statale “ Tomasi di Lampedusa Gravina di Catania – Classe V F, Istituto Comprensivo Statale “ Dante Alighieri” Scuola Primaria “Sant’Agostino” Sciacca (AG) Alunna Bianchi Asia IV C. SCUOLA SECONDARIA: Istituto “Quirino Maiorana” Scuola secondaria di primo grado Catania- Alunna Pollara Ludovica III D, Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” Favara – Scuola Secondaria di primo grado – Alunno Francesco Milioti III F, Istituto Comprensivo “G. Pagoto” Casa Santa Erice (TP) – Alunno Di Giovanni Alessio Classe III E. SCUOLA SUPERIORE: CPIA – Catania 1 – Studente Pathiraja Mudaligie, Istituto istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” Bivona (AG) Studentessa Lucia Greco Lucchini Classe III A, Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi” Aragona- Alunni Cusumano m. Clara- Galluzzo Samuele – Classe IV A Odontotecnico.