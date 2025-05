I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Monreale, a conclusione di incessanti ricerche e di una mirata attività informativa condotta sul territorio, hanno tratto in arresto un 22enne di Monreale, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

I militari durante l’espletamento di vari servizi di istituto, hanno accertato ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al giovane monrealese che, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari perché accusato di aver commesso a Palermo un furto aggravato in concorso con altri soggetti, si è allontanato arbitrariamente da casa in assenza di autorizzazioni tanto, da rendersi irreperibile con continui spostamenti su tutta la provincia palermitana.

Le risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, sono state accolte e condivise dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il decreto di aggravamento della misura cautelare, consentendo ai militari, di restringere rapidamente il cerchio attorno al giovane, che è stato infine individuato nel centro di Palermo zona di piazza Indipendenza, mentre si stava presumibilmente preparando a festeggiare in libertà il proprio compleanno, in programma per la giornata successiva.

L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’odierna operazione conferma ancora una volta l’efficacia del presidio territoriale e l’elevata prontezza operativa dell’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata nel monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure restrittive e nella costante azione di contrasto ad ogni forma di illegalità.