Una ottantenne sventa un tentativo di truffa ai danni della vicina. In manette un 31enne palermitano, arrestato dai carabinieri della Stazione di Sciara, insieme ai colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Termini Imerese. E’ accusato di tentata truffa aggravata, in concorso con ignoti, ai danni di persona anziana.

La vittima, una signora di Sciara, ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri ha convinto la donna a consegnare a un suo complice tutto il denaro tenuto in casa; a far leva sulla 80enne l’ormai ricorrente pretesto: la liberazione del figlio che, secondo quanto riferito dal truffatore, si sarebbe trovato in stato di arresto per aver causato un grave incidente stradale. Provvidenziale l’intuito e la prontezza di riflessi di una vicina di casa della vittima, anche lei 80enne; la donna, insospettita dalla vista di uno sconosciuto davanti alla porta dell’abitazione della dirimpettaia, ha sventato i piani del malvivente mettendolo in fuga prima che potesse impossessarsi del cospicuo bottino allertando cosi’, immediatamente, i carabinieri.

Tempestivo l’intervento dei militari della locale Stazione, che hanno rapidamente rintracciato l’indagato nei pressi della casa della vittima, la quale, formalizzata la denuncia, ha identificato il truffatore senza alcuna esitazione.