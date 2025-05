Missione in Sicilia, nelle province di Agrigento e Catania, giovedì 8 e venerdì 9 maggio 2025, di una delegazione della ‘Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari’, presieduta dal deputato Jacopo Morrone.

Il programma è articolato seguendo due filoni di inchiesta, il primo sul trattamento dei rifiuti e il secondo sui prodotti agroalimentari e agroindustriali a tutela delle aziende nazionali produttrici delle eccellenze ‘Made in Italy’ messe a rischio da illeciti e concorrenza sleale.

Prima tappa della delegazione, composta dal presidente Morrone e dai commissari on. Eliana Longi (FdI), sen. Pietro Lorefice (M5S), sen. Luigi Spagnolli (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) e on. Calogero Pisano (Noi moderati), la discarica di Siculiana (AG) a cui seguiranno le visite alla miniera di salgemma di Realmonte e, successivamente, all’azienda agricola ‘Villa Atena Farm’ dove è previsto un incontro con il presidente e alcuni produttori del Consorzio di tutela del pistacchio di Raffadali DOP. Nel pomeriggio trasferimento alla zona industriale di Agrigento con visita al sito Ecoface e, in seguito, a Licata (AG) per un sopralluogo all’impianto rifiuti Omnia in località Piano Bugiades. Termina la giornata un incontro informale in Prefettura con il Prefetto di Agrigento e le Autorità locali.

La mattinata di venerdì 9 maggio è interamente dedicata alla cerimonia di inaugurazione dell’opera murale raffigurante il generale Carlo Albero dalla Chiesa, prefetto di Palermo, ucciso su ordine di Cosa Nostra il 3 settembre 1982 insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo.