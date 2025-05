Un’ode alle sei corde: Palermo celebra la chitarra. La città si prepara ad accogliere la quarta edizione di “Palermo Città della Chitarra”, un festival interamente dedicato al fascino e alla versatilità della chitarra classica. Dal 9 all’11 maggio 2025, appassionati di ogni età e livello avranno l’opportunità di immergersi in un ricco programma.

Il festival nasce con l’intento di celebrare la chitarra classica in tutte le sue sfaccettature attraverso concerti di artisti di fama internazionale, masterclass con docenti di alto livello e momenti di approfondimento storico-musicologico.

L’edizione 2025 si aprirà il 9 maggio con una tavola rotonda e un concerto al Museo Regionale d’arte Moderna e Contemporanea di Palazzo Riso diretto dall’Architetto Evelina Castro. Le masterclass si svolgeranno nei giorni 10 e 11 maggio a Palazzo Branciforte a cura dei maestri Carlo Marchione e Alessandro Deiana. Sempre nei giorni 10 e 11 maggio all’Oratorio di San Lorenzo, situato nel cuore di Palermo, si svolgeranno recital solistici, concerti di ensemble e seminari.

“Palermo Città della Chitarra” rappresenta un’occasione imperdibile per: ascoltare virtuosi della chitarra classica di fama internazionale; partecipare a workshop esclusivi guidati da maestri rinomati; condividere la passione per la musica con altri amanti delle sei corde.

“Eccoci pronte per la quarta edizione – dichiarano Delia Accetta e Paola Palazzotto della cooperativa Le Baccanti – la rassegna torna a Palermo con un programma che pone la chitarra al centro di un percorso musicale vivo e multidimensionale. Concerti, masterclass e incontri si alterneranno tra classico e contemporaneo, intrecciando linguaggi, stili e incursioni nel digitale, per coinvolgere grandi maestri, giovani talenti e appassionati delle sei corde”.

“Palermo Città della Chitarra” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, con il sostegno e l’apprezzamento dell’Assessore Francesco Paolo Scarpinato, organizzata dalla Cooperativa Le Baccanti in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Ore di Apollo – Centro Chitarristico Siciliano.

IL PROGRAMMA:

9 MAGGIO – ORE 18.00: TAVOLA ROTONDA E CONCERTO INAUGURALE A PALAZZO RISO

Nuove musiche e la composizione per chitarra: scenari e prospettive

Interverranno alla tavola rotonda:

Francesco Panasci (Esperto di comunicazione e creatività, musicista e compositore)

Mario Modestini (Chitarrista e compositore)

Joe Schittino (Compositore, Conservatorio di Palermo)

Dario Macaluso (Chitarrista, Conservatorio di Palermo)

ORE 19.30: RECITAL CHITARRISTICO – CARLO MARCHIONE Vincitore di sette importanti premi internazionali, Carlo Marchione è una figura di spicco nel panorama chitarristico degli ultimi 30 anni. La sua carriera lo ha visto esibirsi come solista, con orchestre e in formazioni cameristiche. Docente di prestigio in numerosi conservatori europei e ospite fisso di festival, nel 2017 ha ricevuto la prestigiosa Chitarra d’Oro per il suo eccezionale contributo alla didattica.

LE MASTERCLASS DI PERFEZIONAMENTO A PALAZZO BRANCIFORTE

CARLO MARCHIONE: 10 MAGGIO

ALESSANDRO DEIANA: 11 MAGGIO

CONCERTI PRESSO L’ORATORIO DI SAN LORENZO

10 MAGGIO – ORE 19.00: RECITAL CHITARRISTICO – ALESSANDRO DEIANA Formatosi sotto la guida del M° Armando Marrosu e perfezionatosi con il leggendario M° Alberto Ponce, Alessandro Deiana vanta una brillante carriera concertistica che lo ha portato ad esibirsi in Italia e all’estero come solista e con diverse formazioni orchestrali. È inoltre un apprezzato docente presso l’Istituto Comprensivo di Tempio Pausania e direttore artistico della locale Scuola Civica di Musica.

11 MAGGIO

ORE 17.30: CONCERTO GIOVANI CHITARRISTI (ALLIEVI DELLE MASTERCLASS DI PERFEZIONAMENTO) Un’occasione per apprezzare il talento emergente e i risultati del lavoro svolto durante le masterclass del festival.

ORE 19.30: RECITAL CHITARRISTICO – LUCA SCALISI Allievo del M° Maurizio Norrito, diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio di Palermo e perfezionatosi all’Ecole Normale de Musique Alfred Cortot di Parigi sotto la guida del M° Alberto Ponce. Luca Scalisi svolge un’intensa attività concertistica come solista e in diverse formazioni cameristiche, ed è attualmente docente presso il Liceo musicale “Regina Margherita” di Palermo.

a seguire: CONCERTO – MEDITERRANEO GUITAR ENSEMBLE (QUINTETTO DI CHITARRE) Un ensemble nato dalle radici musicali del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, composto da Giovanni Confaloni, Antonino Argento, Stefano Romeo, Davide Velardi e Christian Bottone. Il quintetto si distingue per la ricerca di nuove sonorità e per un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo, con un particolare focus sulle trascrizioni inedite di Astor Piazzolla.

Ingresso libero fino a esaurimento posti