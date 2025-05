Una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in un casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di via Agesilao Greco a Caltagirone, in provincia Catania.

La vittima era un’ospite dalla struttura dalla cui stanza potrebbe essere forse divampato il rogo. Circa 20 persone sono state sgomberare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.

La Procura di Caltagirone ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall’incendio e l’autopsia sul cadavere della vittima e ha delegato le indagini agli agenti del locale Commissariato di pubblica sicurezza.

La vittima è una donna di 68 anni originaria di Augusta ed è morta a causa delle gravissime ustioni riportate in tutto il corpo. Secondo una prima sommaria ricostruzione meritevole di ulteriori conferme, potrebbe essere plausibile che che il rogo sia stato innescato accidentalmente dalla stessa, paziente psichiatrica e fumatrice.