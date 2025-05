Il fatto non costituisce reato. Il giudice del tribunale di pace di Agrigento Josefina Borgia ha disposto l’assoluzione nei confronti di un trentanovenne di Palma di Montechiaro finito a processo con l’accusa di lesioni personali. La vicenda risale all’agosto 2021. L’imputato, difeso dall’avvocato Domenico Ingrao, era accusato di essersi recato davanti l’abitazione della mamma di un compagnetto di giochi della figlia e di averla schiaffeggiata.

Il motivo del gesto, secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, sarebbe da ricondurre ad alcuni screzi sorti tra i due bambini in un parco giochi. La circostanza non ha però trovato conferma nel corso del dibattimento e il giudice, accogliendo la richiesta della difesa, ha assolto l’imputato perchè il fatto non costituisce reato. La donna si era costituita parte civile e aveva chiesto un risarcimento del danno.