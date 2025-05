La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di un quarantottenne di Favara indagato adesso per le ipotesi di reato di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della compagna. I fatti risalgono al maggio dello scorso anno. Il pm Annalisa Failla contesta all’uomo una lunga lista di maltrattamenti che si sarebbero protratti nel tempo: insulti, minacce di morte, aggressioni fisiche con il lancio di oggetti.

Tra gli episodi anche quello di aver dato fuoco alle lenzuola mentre la coppia si trovava a letto di notte. Infine all’indagato viene contestato anche il reato di violenza sessuale per aver costretto la coniuge a subire atti nonostante il rifiuto della donna. Il quarantottenne, che ha nominato l’avvocato Giuseppe Barba, ha venti giorni di tempo per presentare memorie o farsi interrogare per evitare una imminente richiesta di rinvio a giudizio.