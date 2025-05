L’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) celebra la Giornata internazionale dell’infermiere con una iniziativa dal titolo “Negli infermieri la soluzione – Insieme costruiamo salute”, in programma domani, dalle 9 alle 13 in piazza Cavour ad Agrigento. E mai titolo è stato più azzeccato, considerato che l’iniziativa si pone il preciso obiettivo di coinvolgere i cittadini sia nella prevenzione, sia illustrando le manovre di intervento nei casi di ostruzione delle vie aree e di rianimazione cardiopolmonare.

“Vogliamo celebrare la Giornata internazionale dell’infermiere insieme con i cittadini – afferma Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Agrigento – Non a caso, in piazza Cavour, grazie alla collaborazione degli studenti di Infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo – sede distaccata di Agrigento – e della Croce Rossa Italiana, sarà allestito un gazebo dove sarà possibile imparare gratuitamente le pratiche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aree con l’uso di manichini specifici per le simulazioni. A disposizione dei cittadini ci sarà anche un’ambulanza, utile per sottoporsi allo screening. In tal senso, infatti, le persone potranno, anche in questo caso del tutto gratuitamente, sottoporsi alla misurazione della pressione arteriosa e della glicemia”.