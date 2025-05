Ad Agrigento il 16 maggio alle ore 9,30 si svolgerà a Casa Sanfilippo presso la sede del Parco Archeologico di Agrigento un importante seminario dal titolo “Efficientamento energetico. Opportunità e Innovazione per Enti Pubblici e Imprese”, promosso dalla Tekgreen srl in collaborazione con Unical e Bio Wood Heater, con il patrocino del Parco Archeologico Valle dei Templi e il Comune di Agrigento.

Una giornata di confronto e formazione dedicata a enti pubblici, amministrazioni locali, tecnici e imprese.

Dopo i saluti iniziali di Angelo Sciumè CEO Tekgreen srl, di Roberto Sciarratta direttore del Parco Valle dei Templi e del sindaco di Agrigento Franco Miccichè, si entrerà nel vivo del workshop con case study e orientamento operativo nel campo dell’efficientamento energetico e della transizione ecologica.

Interverranno:

-Ing. Gianpiero Ruvio (direttore tecnico Bio Wood Heater) si occuperà delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER); -Ing. Pietro Ristagno (Ege – Esperto in gestione dell’energia) presenterà un focus sul Conto Termico 2.0 e 3.0 con esempi di successo che riguardano proprio il Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi; -Ing. Filippo Ganasi (direttore Vendita Italia Unical Ag Spa) discuterà dei innovativi ed efficienti Sistemi di climatizzazione e fotovoltaico;

-Dott. Salvatore Roccalumera (Senior consultant Forvalue Spa) illustrerà una panoramica sugli incentivi disponibili GSE, PNRR, bandi regionali, transizione 5.0, noleggio operativo per enti e aziende.