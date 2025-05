Recentemente si è esibita sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, davanti a due milioni di fan. Sempre rivendicando le sue origini e radici familiari siciliane. E allora spazio a un omaggio a tutto lo stile di Lady Gaga in Sicilia con i Chromatica, in concerto venerdì 6 giugno alle 21 al teatro AppArte in via Antonio Furitano 5/A con il loro show intitolato “Gaga”.

La cantante Francesca Bongiovanni si trasformerà in una perfetta Stefani Joanne Angelina Germanotta – questo il nome vero all’anagrafe di Lady Gaga – per portare sul palco una performance degna dell’originale, che ne esalterà la vocalità e l’immagine.

Uno show che sarà accompagnato da un gioco di luci e immagini che omaggeranno Lady Gaga e il suo mondo. Una particolare tecnologia che appartiene al teatro AppArte, struttura di nuova generazione nel panorama nazionale dell’intrattenimento.

La band, di origine Madonita, è formata inoltre da: Giovanni Germanà al pianoforte e tastiere, Maurizio Nasello alla chitarra, Alessandro Vaccaro al basso e Alessio Caputo alla batteria. Il concerto è organizzato da Rock show eventi e Officine musicali Palermo. La direzione artistica è di Ivano Passarello.