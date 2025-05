Una rissa tra giovani immigrati si è verificata nel pomeriggio di ieri all’inizio di via Gioeni, non molto distante dalla centralissima via Atenea, ad Agrigento. I motivi della zuffa non sono ancora del tutto chiari ma, secondo quanto ricostruito, alcune persone si sarebbero fronteggiate a calci, pugni e addirittura prendendo delle bottiglie di vetro.

Ad avere la peggio è stato uno di loro, rimasto ferito e trasportato in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni non sono gravi. A scongiurare conseguenze ben peggiori sono stati i carabinieri che, avvisati dai passanti, sono intervenuti. Al loro arrivo – però – gli aggressori si erano dileguati. Al via le indagini per risalire alla loro identità.