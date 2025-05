Le procedure da adottare e la modulistica da utilizzare per la corretta applicazione del decreto Salva Casa.

Sono questi i temi di un convegno, organizzato dall’Ordine degli architetti, che si svolgerà ad Agrigento, nella sala Zeus del Palacongressi, giovedì prossimo 15 maggio alle 15:30, subito dopo l’inaugurazione di “Una fiera per costruire”, organizzata da Gea Comunicazione & marketing, con il patrocinio degli Ordini professionali dell’area tecnica e di un gruppo di aziende locali.

“Abbiamo voluto offrire il nostro contributo – afferma il presidente dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola – a questa interessante Fiera dell’edilizia, con un convegno su un tema di grande attualità: le procedure da seguire per la corretta applicazione del decreto Salva casa, una norma che nasce con l’obiettivo di regolarizzare piccole difformità edilizie e di alimentare un auspicato processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.

Il convegno sarà coordinato dal direttore del noto network lavoripubblici.it, Gianluca Oreto, e registrerà la presenza di relatori di chiara fama come l’avvocato Vittorio Fiasconaro e l’Ingegnere Nunzio Santoro, autore, insieme allo stesso Gianluca Oreto, dell’interessante libro “L’edilizia privata in Sicilia dopo il Salva Casa”.

Dopo le relazioni, ci sarà spazio per una tavola rotonda che coinvolgerà, oltreché gli stessi relatori, anche i professionisti dell’area tecnica che partecipano all’evento.