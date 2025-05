Ammonta a 3.479.147 euro lo stanziamento dedicato alla mitigazione della crisi idrica disposto dal dirigente generale del dipartimento regionale di Protezione civile, Salvo Cocina, per consentire all’Agrigentino di avere più acqua.

L’Assemblea territoriale idrica (Ati) di Agrigento come soggetto attuatore, con l’ausilio del gestore del servizio idrico integrato (Aica) e del Comune di Santa Margherita di Belìce, in gestione salvaguardata, provvederà a mettere in atto le procedure per la realizzazione di alcuni interventi finanziati che consentiranno di aumentare la portata di circa 65 litri al secondo.

Gli interventi riguarderanno opere di captazione alla sorgente San Nicola e di adduzione al serbatoio comunale di contrada Luni a servizio di Montevago; trivellazione del pozzo Traversa 2 di Favara; realizzazione del potabilizzatore a servizio del pozzo di via Margani a Ravanusa; rifacimento dei tratti di rete idrica via Alessio Di Giovanni, nel quartiere di Fontanelle ad Agrigento.

Ed ancora il revamping (sostituzione di macchinari con altri più all’avanguardia) del pozzo La Marca di Canicattì; ripristino del pozzo numero 4 sito in contrada Senia-Gorghi a Santa Margherita di Belìce; ripristino condotte dal serbatoio Forche di Agrigento alla casa circondariale di contrada Petrusa; rifunzionalizzazione dei pozzi Rocca di Trono e realizzazione della condotta di adduzione alla vasca di accumulo comunale a Lucca Sicula.

“È frutto del lavoro svolto in sinergia dall’Ati e dai gestori Aica e dal Comune di Santa Margherita di Belìce. La mia profonda gratitudine – dice Il presidente dell’Ati di Agrigento, Giovanni Cirillo – va al presidente della Regione siciliana Renato Schifani, all’onorevole Roberto Di Mauro, al dirigente generale Salvatore Cocina”.