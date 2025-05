Il cibo come chiave per un futuro sano. È questo il titolo del progetto promosso da FIPE Agrigento e Confcommercio Agrigento, che mercoledì 14 maggio ha coinvolto gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara in un’iniziativa di educazione alimentare nell’ambito della Giornata della Ristorazione 2025.

L’obiettivo era chiaro: sensibilizzare i più piccoli all’importanza della cultura alimentare e della dieta mediterranea, attraverso un’esperienza formativa e coinvolgente. A guidare i ragazzi in questo percorso è stata la chef Sabrina Cucchiara, del ristorante La Promenade della Valle dei Templi di Agrigento, che ha fatto preparare e gustare una merenda sana e gustosa: pane ai cereali con marmellata biologica e spremuta d’arance fresche.

Fondamentale il contributo della biologa nutrizionista Vincenza Consagra, che ha spiegato agli studenti le proprietà degli alimenti, trasformando una semplice merenda in una vera e propria lezione di salute.

A rendere possibile l’iniziativa anche la collaborazione di eccellenze del territorio: Maria Luisa Pendolino di Terra Dunci per il pane ai cereali, Giacinto Sanfilippo per le marmellate Alma Sicily, e l’azienda Tortorici di Ribera per le arance. Un ringraziamento speciale va alla dirigente scolastica Rosetta Morreale e a tutto il corpo docente per l’entusiasmo e il supporto.

Presenti all’evento, tra gli altri, Gabriella Cucchiara, presidente FIPE Agrigento, Gero Niesi, vicepresidente provinciale, Giuseppe Castellano, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Alfonso Valenza per la delegazione di Favara, Francesco Picarella, presidente della delegazione di Agrigento, e il direttore Antonio Giardina. Davide Montalbano, di Confcommercio, ha curato l’organizzazione.

“Il cibo è cultura, è amore, è condivisione – è il messaggio emerso durante la giornata – Nutriamo i nostri bambini con una dieta equilibrata, per costruire un futuro sano e felice”.

Un’iniziativa riuscita, che ha messo al centro i valori della salute, della sostenibilità e della consapevolezza alimentare, lasciando un seme prezioso nei cuori e nelle menti dei più giovani.