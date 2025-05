Un’intensa ondata di maltempo ha investito la Sicilia, dove nelle ultime ore si stanno registrando abbondanti precipitazioni. Forti temporali con violente raffiche di vento e fulmini nell’Agrigentino, una raffica improvvisa e potente ha investito con forza devastante il comune di Palma di Montechiaro. Danni e disagi sono stati registrati, in particolare, tra Marsala e Mazara del Vallo. Le piogge torrenziali hanno trasformato le strade in fiumi, paralizzando il traffico in diverse zone di Mazara del Vallo. La situazione più critica sul lungomare San Vito e sul lungomare Mazzini, allagamenti anche nella zona della Tonnarella. In via Pisa si è registrato il crollo del tetto di un’abitazione. Disagi anche a Palermo ed in provincia. Allagamenti nel capoluogo siciliano sono stati registrati nella zona di Partanna Mondello, ma anche al Papireto. Disagi anche a Trabia e Termini Imerese.

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di oggi. “Su tutta la Sicilia, infatti, si prevede la persistenza di condi-meteo avverse con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche d vento”.