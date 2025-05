Sabato 17 maggio, serata in onore del Cristo Risorto a Sant’Erasmo, a Naro.

Un altro momento di comunità e di condivisione per la città.

Presso la piazzetta della Chiesa di Sant’Erasmo, si terrà la serata in onore del Cristo Risorto, un evento ricco di spiritualità, cultura e intrattenimento.

Durante la serata andrà in scena la commedia “Chi divaulu di Fimmina”, alle ore 20.

Al termine degustazione di prodotti tipici locali.

L’iniziativa è organizzata grazie all’impegno congiunto della Chiesa di Sant’Erasmo, del Comitato “A Sguondru”, della A.N.VV.F.C di Naro e della Cooperativa Sociale Estia.

Giovanni Blanda

Il Sindaco Milco Dalacchi: “”Vi aspettiamo per vivere insieme un momento di fede, arte e allegria nel cuore del nostro quartiere!””

Giovani Blanda