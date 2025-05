Il secondo Unesco Visitor center del Distretto turistico del Sud Est sarà inaugurato sabato 17 maggio alle 11 a Palazzolo, nel palazzo dell’ex Prefettura.

Il centro, assieme a quello di Militello Val di Catania, inaugurato ad aprile, è stato finanziato dal Ministero della Cultura tramite la legge 77/2006 per i siti Unesco a cui il Distretto ha partecipato tramite l’Ente gestore del sito Unesco de “Le Città tardo barocche del Val di Noto”. I due Visitor center saranno dei luoghi di informazione e promozione dello straordinario patrimonio barocco che contraddistingue questa porzione di Sicilia. Successivamente l’apertura verrà estesa, tramite un ulteriore finanziamento, a tutte le altre 6 città del sito seriale: Caltagirone, Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli.

«Si tratta di un traguardo storico per il sito Unesco iscritto nella World Heritage List nel 2002 – ha dichiarato Corrado Figura, presidente del Distretto turistico del Sud Est – per la prima volta in 23 anni, il riconoscimento Unesco si materializza in spazi fisici dedicati all’interpretazione e conoscenza delle sue caratteristiche e dei suoi elementi identitari, in modo che cittadini e visitatori possano accedere a tali informazioni e visitare il territorio con maggiore consapevolezza. La sfida che ora cogliamo sarà quella di realizzare gli altri sei Visitor center sul modello di allestimento di questi primi due, perché si concretizzi una rete unica con un racconto unitario».

Ogni Unesco Visitor center presenterà, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, una visione complessiva del sito seriale e alcuni approfondimenti della storia locale in cui il centro è ospitato. In quello di Palazzolo Acreide, che verrà inaugurato oggi, si racconteranno le feste barocche, non solo religiose, di San Paolo e San Sebastiano.

All’inaugurazione parteciperanno Paolo Patanè, direttore del Distretto turistico del Sud Est, Corrado Figura, sindaco di Noto e presidente del Distretto turistico del Sud Est, Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone e presidente dell’unità operativa Unesco “Città tardo barocche del Val di Noto”, Salvatore Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide, insieme alla vicesindaco Nadia Spada che ha avuto un ruolo determinante nel percorso.

«L’iniziativa – conclude Nadia Spada – prevista dal piano di gestione del sito, aggiornato nel 2020, rappresenta un obiettivo strategico che va a rafforzare il legame con la comunità locale e a migliorare l’esperienza dei turisti, trasformando il concetto astratto attribuito al riconoscimento Unesco in un’esperienza concreta capace di generare consapevolezza e senso di appartenenza».