Si sono vissuti momenti di panico nel centro di Agrigento in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza con la quale veniva segnalata la presenza di un uomo armato nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea.

Lanciato l’allarme, si sono immediatamente attivati i controlli della Polizia che in breve tempo ha raggiunto il luogo e individuato la persona. Si trattava di un immigrato, originario del Gambia, che effettivamente era in possesso di una pistola risultata però un giocattolo con tanto di tappo rosso e piombini in gomma.